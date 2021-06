Marvel - nowe monstrum jest tak potężne, że Odyn musiał je ukryć przed Thorem

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel w końcu pokazał niewyobrażalnie potężne monstrum, które Odyn w przeszłości zdecydował się ukryć przed Thorem. Po raz pierwszy możemy je zobaczyć w materiałach promujących nadchodzący zeszyt Beta Ray Bill #4. Przypomnijmy, że tytułowy bohater tej serii wyruszył do wymiaru Muspelheim, gdzie po zniszczeniu Stormbreakera stara się odnaleźć broń, która przywróci mu bardziej humanoidalną formę.

Protagonista zakładał, że największym źródłem mocy świata, do którego dotarł, jest należący do Surtura miecz Zmierzch. Zamiast niego natrafi on na ukrytego w czeluściach Muspelheimu potwora. Spójrzcie sami:

Beta Ray Bill #4 - plansze

Choć całkiem niedawno to Thor został Wszechojcem, Odyn nie wyjawił mu prawdy o istnieniu tej wszechpotężnej istoty, najprawdopodobniej bojąc się o konsekwencje jej odkrycia. Przypominające ogromną kałamarnicę monstrum potrafi bowiem wprowadzać każde żywe stworzenie w trans hipnotyczny, przejmując później kontrolę nad jego duszą i czyniąc swoim niewolnikiem.

Beta Ray Bill przynajmniej początkowo nie będzie musiał obawiać się mocy potwora - herosa chroni przed nimi Skuttlebutt, dawny statek, który obecnie stał się humanoidalną, sztuczną inteligencją.

Zeszyt Beta Ray Bill #4 zadebiutuje w USA 30 czerwca.