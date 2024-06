Maika Monroe o Coś za mną chodzi 2. "Więcej, straszniej, bardziej po***ane"

fot. materiały promocyjne

They Follow jest kontynuacją dobrze ocenianego horroru Coś za mną chodzi z 2015 roku. Była to także debiutancka rola dla Maiki Monroe, która teraz ma okazję powrócić do swojej bohaterki. W wywiadzie dla Collidera zachwalała reżysera i scenarzystę sequela, Davida Roberta Mitchella, a także opowiedziała o fabule.

- David jest genialny. Naprawdę genialny. W tym momencie cały film przeszedł transformację. To zmieniło zasady gry w tym gatunku, a on nigdy nie stworzyłby kontynuacji, gdyby nie sądził, że przebije oryginał.

Aktorka zapewniła również, że mimo wstępnych wątpliwości, scenariusz ją zaskoczył pozytywnie. Nie może już doczekać się powrotu jako Jamie "Jay" Height. Teraz mamy poznać bohaterkę od strony, w której nie widzieliśmy jej wcześniej.

- Oczywiście, jak wszyscy mówią w przypadku sequeli, dosłownie jest większy, mroczniejszy i bardziej po***any. Czytanie tego było najbardziej szaloną rzeczą na świecie. Jestem bardzo podekscytowana i nie mogę doczekać się pracy z Davidem.

Po występie w Coś za mną chodzi, Maika Monroe ugruntowała sobie pozycję jako nowa "scream queen" w horrorach. Niedługo zobaczymy ją w filmie Kod zła, gdzie będzie podążać śladami mordercy, granego przez Nicolasa Cage'a.

Coś za mną chodzi - fabuła, gdzie obejrzeć?

19-letnia Jay (Maika Monroe) prześladowana jest przez tajemniczą siłę. Niebezpieczeństwo czai się na każdym kroku, gdyż zło może przybrać postać dowolnej osoby – nieznajomego albo kogoś z najbliższego otoczenia Jay. Dziewczyna, wspierana przez grupkę przyjaciół, desperacko walczy, by przetrwać i znaleźć sposób na powstrzymanie złowrogiej mocy.

Film jest dostępny na CDA Premium oraz Canal+. Można go również wypożyczyć na platformie Amazon Prime Video.

