Kod zła ma zwiastun wywołujący ciarki. Nicolas Cage mordercą w horrorze!

fot. materiały prasowe

Reklama

Kod zła ma naprawdę pomysłową i ciekawą promocję. Pierwsze teasery na to wskazywały, a pełny zwiastun pokazuje niezwykle klimatyczne podejście do tworzenia zapowiedzi horroru. To tutaj Nicolas Cage wciela się w wielkie zagrożenie i mordercę, ale - jak wskazuje trailer - nic nie jest tak proste i oczywiste, jak w innych horrorach. Pierwsze opinie wskazują, że wyszło z tego coś dobrego, a rola Cage'a jest wybitna.

W obsadzie są również Maika Monroe, Blair Underwood i Alicia Witt. Reżyserem jest Oz Perkins.

Kod zła - pełny zwiastun

Kod zła

Kod zła - opis fabuły

Lee Harker, utalentowana agentka FBI została przydzielona do nierozwiązanej sprawy seryjnego mordercy. Gdy śledztwo staje się coraz bardziej skomplikowane i odkryto okultystyczny dowód, Harker zdaje sobie sprawę, że ma osobisty związek z bezlitosnym mordercą. Musi działać szybko, aby nie dopuścić do kolejnego morderstwa w rodzinie.

Kod zła - premiera w kinach w USA i w Polsce odbędzie się 12 lipca.