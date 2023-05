Aktorka ostro o nowej Małej Syrence. Nie chce, by była przykładem dla jej córek

Disney

Paloma Faith, piosenkarka i aktorka, którą możecie znać z takich produkcji jak Pennyworth i Dangerous Liaisons, obejrzała już Małą Syrenkę z Halle Bailey. I miała kilka niepochlebnych słów do powiedzenia na temat fabuły filmu. Zobaczcie sami.

Artystka, w już usuniętym poście na Instagramie, który zdołało zauważyć Metro, napisała:

Mam córki i jako matka nie chciałabym, by moje dzieci myślały, że to w porządku zrezygnować z własnego głosu i mocy dla mężczyzny. Co to, k****, jest? Na pewno nie to, czego chciałabym uczyć kolejne pokolenie kobiet.

Paloma Faith mimo tej krytyki pochwaliła jednak występ Halle Bailey jako Arielki. Jej zdaniem to wspaniały casting.

Co ciekawe, aktorka w 2009 roku napisała w poście na Twitterze, że gdy dorośnie, chciałaby być Małą Syrenką, przez co internauci zastanawiają się, jakim cudem do tej pory nie wiedziała, o czym jest film.

https://twitter.com/Palomafaith/status/5298714629

