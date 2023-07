Mała syrenka (2023) online. Film jest już dostępny w VOD [PLATFORMY, CENY]

Disney

Reklama

Mała Syrenka to film aktorski Disneya oparty na animacji z dawnych lat. Po kilku miesiącach w kinach w końcu trafia on do VOD. Gdzie obejrzeć online? Na ten moment jest on dostępny w platformach VOD, w których możemy kupić cyfrową wersję filmu na zawsze. Premiera w Disney+, czyli platformie opartej na subskrypcji odbędzie się w późniejszym terminie.

Mała Syrenka online - platformy, ceny

Film aktorski miał już premierę i jest dostępny online. Możemy go zakupić w platformach iTunes, Rakuten, MeGoGo oraz Prime Video.

Ceny są standardowe. Za wersję SD w każdej platformie zapłacimy 49,99 zł. W Prime Video nie jest dostępna wersja SD. Natomiast za wersje HD i 4K zapłacimy 54,99 zł w każdym serwisie.

Mała Syrenka - opis fabuły

Film opowiada o tytułowej syrenie Arielce, która pragnie dostać się na powierzchnię do świata ludzi, aby spotkać księcia Eryka, którego bohaterka uratowała po katastrofie statku. W tym celu Arielka zawiera układ z morską czarownicą Urszulą. W zamian za swój głos i ogon dostaje ludzkie nogi. Jednak wkrótce okazuje się, że ta umowa niesie ze sobą bardzo nieprzyjemne skutki.