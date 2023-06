Mała Syrenka - Awkwafina jako rapująca mewa. Scena z filmu już w sieci

Disney

Nowa piosenka Awkwafiny z Małej Syrenki została opublikowana w sieci. Najnowszy remake Disneya jest aktorską wersją historii Arielki z 1989 roku. Film zawiera szereg kultowych piosenek z oryginału, a także kilka nowych numerów.

Walt Disney Studios wypuściło sekwencję z piosenką Blagi na YouTubie. Autorem tekstu piosenki jest Lin-Manuel Miranda. Melodię skomponował Alen Menken, który zajmował się także ścieżką dźwiękową oryginalnego filmu. Pomimo wielu pozytywnych komentarzy, rap postaci Blagi spotkał się również z krytyką za to, że nie pasuje do tonu i jakości utworów z oryginału Małej Syrenki. Posłuchajcie sami.

Mała Syrenka - scena z piosenką Blagi

Mała Syrenka – wyjaśnienie zmian w piosenkach

Oprócz The Scuttlebutt, nowymi piosenkami w Małej Syrence są także Wild Uncharted Waters i For the First Time. Wydaje się, że dwa ostatnie utwory spotkały się z pozytywnym odbiorem. Jednak piosenka mewy z pewnością wzbudza największe dyskusje. Przykładowo Rolling Stone nazwał ją "jedną z najgorszych piosenek Disneya wszechczasów" i "personalnym atakiem na uszy widowni".

W związku z dodaniem trzech nowych piosenek, dwa utwory z oryginału, Daughters of Triton i Les Poissons, zostały usunięte z remake’u. Z kolei teksty Kiss the Girl i Poor Unfortunate Souls zostały nieco zmodyfikowane. Te zmiany miały unowocześnić historię, usuwając elementy, które mogłyby obecnie zostać uznane za obraźliwe lub niewłaściwe.

Mała Syrenka - zdjęcia i plakaty

Mała Syrenka - plakat