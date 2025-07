Nie tylko The Duskbloods. From Software ma pracować nad niezapowiedzianą grą

fot. From Software

Japońskie studio From Software pracuje obecnie nad The Duskbloods — grą na wyłączność dla konsoli Nintendo Switch 2, której premiera planowana jest na 2026 rok. Nowe, nieoficjalne informacje sugerują jednak, że nie jest to jedyny projekt rozwijany przez deweloperów z Japonii.

Jak donosi serwis MP1st, From Software ma również pracować nad projektem o nazwie kodowej FMC. Co więcej, znajduje się on podobno na zaawansowanym etapie produkcji, a jego debiut przewidywany jest „nie później niż w przyszłym roku”. Szczegóły dotyczące tego, czym dokładnie jest FMC, nie zostały ujawnione. Redaktorzy MP1st podejrzewają jednak, że może to być skrót, podobnie jak w przypadku wcześniejszych tytułów studia (np. Elden Ring, który znany był pod kodową nazwą GR — Great Rune).

W przeszłości gry rozpoczynające się na literę „F” należały wyłącznie do dwóch serii: Dark Souls oraz Armored Core. To z kolei wywołało spekulacje, że może chodzić o dodatek do wydanego w 2023 roku Armored Core 6: Fires of Rubicon lub remaster Dark Souls III, o którym plotki pojawiały się w sieci już wcześniej.