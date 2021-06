Mała syrenka - zdjęcia z planu zaskakują nowym kierunkiem. Halle Bailey jako Ariel

fot. Screen Rant

Mała Syrenka w końcu po miesiącach opóźnień spowodowanych pandemią koronawirusa jest już kręcona. Prace na planie trwają we Włoszech i dzięki temu pierwsze fotki trafiają do sieci. Wskazują one na to, że film aktorski bardzo odchodzi od fabuły z kultowej animacji. Widzimy, że Ariel (Halle Bailey) ma ogon syreny i... coś, co wygląda jak współczesny kostium do pływania. Strój Eryka, w którego wciela się Jonah Hauer-King również jest wyraźnie współczesny. Da się też dostrzec na fotkach z Daily Mail, że aktorka zafarbowała włosy na rudo.

Do tej pory oficjalnych szczegółów tej kinowej produkcji nie wyjawiono, ale te fotki wyraźnie wskazują, że w odróżnieniu od Małej syrenki z lat 80., ta historia będzie rozgrywać się współcześnie. Oznacza to więc, że prawdopodobnie nie będzie to remake w skali 1 do 1 jak Księga dżungli czy Król lew, a twórcy idą bardziej szlakiem Cruelli, tworząc nową historię.

W obsadzie są także Javier Bardem, Melissa McCarthy, Daveed Diggs, Jacob Tremblay i Awkwafina. Nowa Mała syrenka będzie musicalem tak, jak pierwowzór. Alan Menken powraca jako kompozytor muzyki. Za kamerą stoi Rob Marshall.

https://twitter.com/FandomCrunch/status/1402791734141145091

https://twitter.com/DailyMailCeleb/status/1402790489049477121

Mała syrenka - premiera w 2022 roku.