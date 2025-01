Nowy sprzęt firmy Logitech monitoruje wykorzystanie przestrzeni biurowej

fot. Logitech

Reklama

Logitech Spot to niewielki, dyskretny czujnik montowany za pomocą taśmy samoprzylepnej, który wykorzystuje technologię radarową do wykrywania obecności. Może wykrywać ruch w odległości do 5 metrów, co pozwala na pokrycie szerokiego obszaru. Montując Spot na ścianach, firmy mogą śledzić zajętość pomieszczeń i liczbę obecnych osób bez użycia kamer.

Oprócz wykrywania obecności, Spot jest wyposażony w czujniki środowiskowe, które mierzą jakość powietrza, poziom CO2, temperaturę, wilgotność i inne. Funkcje te umożliwiają firmom zapewnienie optymalnych warunków pracy w biurach.

fot. Logitech

Zaletą Spot jest jego zdolność do dostarczania zarządcom obiektów opartych na danych informacji na temat wykorzystania biura. Wdrażając sieć tych czujników, firmy mogą identyfikować niewykorzystane obszary, co pozwala na bardziej efektywne zarządzanie przestrzenią.

Henry Levak, szef produktu Logitech w dziale biznesowym, powiedział The Verge, że podczas gdy kamery monitorują już większe przestrzenie, Spot zapewnia pokrycie mniejszych pomieszczeń i obszarów spotkań, w których obawy o prywatność mogą sprawić, że kamery będą mniej pożądane.

Logitech przewiduje wiele zastosowań dla Spot, w tym:

Automatyzacja rezerwacji nieużywanych pomieszczeń poprzez wykrywanie zajętości w czasie rzeczywistym

Optymalizacja systemów HVAC w oparciu o rzeczywiste wykorzystanie zamiast wstępnie ustawionych harmonogramów

Poprawa komfortu poznawczego poprzez ograniczenie gromadzenia się nieświeżego powietrza w często używanych przestrzeniach

Bezproblemowa integracja z istniejącymi systemami

Spot przesyła dane bezprzewodowo do koncentratorów za pomocą technologii radiowej LoRaWAN o niskiej mocy. Integruje się z narzędziami Logitech do zarządzania biurem, w tym interaktywnymi mapami i panelami planowania, a także obsługuje Microsoft Teams, Zoom i inne platformy w miejscu pracy za pośrednictwem interfejsów API. Co imponujące, czujniki mogą aż cztery lata działać na baterii.

Wprawdzie wdrażanie licznych czujników obecności może budzić obawy o prywatność, Logitech podkreśla, że technologia radarowa Spot nie identyfikuje osób, dzięki czemu jest mniej inwazyjna niż kamery. Firma dąży do zrównoważenia wydajności wykorzystania biura i prywatności pracowników.

Spot ma zostać wprowadzony na rynek w drugiej połowie tego roku, zapewniając firmom innowacyjny sposób optymalizacji wykorzystania przestrzeni biurowej, usprawnienia monitorowania środowiska pracy i poprawy wydajności bez narażania prywatności.