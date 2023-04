Mała Syrenka - nowe zdjęcie z widelcem. Jest szansa na kolejne części?

fot. Disney

USA Today opublikowało nowe zdjęcie z Małej Syrenki. Jest na nim odtworzona scena z oryginalnej bajki z 1989 roku, w której Arielka z podwodnymi przyjaciółmi przegląda rzeczy, znalezione na statku należącym do ludzi. Wśród licznych skarbów jest oczywiście sławny widelec. Poza tym Rob Marshall, reżyser remake'a Disneya, zdradził że jest szansa na kolejne części przygód Arielki.

Mała Syrenka - wideo zza kulis. Przerażająca i przezabawna Urszula

Mała Syrenka - nowe zdjęcie z widelcem

Pierwsze zdjęcie w galerii przedstawia nowe ujęcie. Reszta slajdów to już wcześniej publikowane kadry.

Mała syrenka

Mała Syrenka - jest szansa na kolejne części?

Rob Marshall w rozmowie z portalem Total Film zdradził, że jest szansa na potencjalne sequele i prequele aktorskiej Małej Syrenki.

Wiem, że były sequele i prequele do animowanego filmu [...]. To klasyczna historia, która ma wiele postaci i ciekawych wątków. [...] Ale najpierw musimy zobaczyć, jak poradzi sobie Mała Syrenka w kinach. Według mnie zawsze jest szansa na znalezienie nowej historii w już istniejącej historii. To coś wspaniałego.