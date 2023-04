Mała Syrenka - przerobiono teksty piosenek. Twórcy nie chcą, by kogoś uraziły

fot. Disney

Niedługo zadebiutuje aktorska wersja Małej Syrenki z Halle Bailey w roli głównej. Okazuje się, że twórcy postanowili przerobić teksty oryginalnych piosenek tak, by nie uraziły współczesnych widzów. Zaktualizowano takie utwory jak Kiss the Girl i Poor Unfortunate Souls. Czego dotyczą zmiany?

Alan Menken, który razem z Howardem Ashmanem stworzył soundtrack do oryginalnej Małej Syrenki, pracuje z Lin-Manuelem Mirandą nad nowymi tekstami piosenek. To właśnie on zdradził, jakie wprowadzono zmiany.

Mała Syrenka - przerobiono teksty piosenek

Alan Menken w rozmowie z Vanity Fair powiedział:

Wprowadziliśmy pewne zmiany do Kiss the Girl, ponieważ ludzie stali się bardzo wrażliwi na możliwość, że Książe Eryk mógłby zmusić Ariel do czegokolwiek.

Jeśli chodzi o Poor Unfortunate Souls, problem dotyczy momentu, w którym oryginalnie Urszula zaśpiewała:

The men up there don’t like a lot of blabber,

they think a girl who gossips is a bore,

yet on land, it’s much preferred

for ladies not to say a word.

W polskiej wersji, która nazywa się Wyznanie Urszuli, ten wers brzmiał:

Mężczyźni tam nie lubią trajkotania

Plotkarstwo ich właściwie nudzi dość

Oczekuje się od pań żeby oszczędzały krtań

Lepiej milczeć niż bez sensu palnąć coś

Alan Menken wyjaśnił:

Wnieśliśmy też kilka poprawek do Poor Unfortunate Souls, do linijek, które mogłyby sprawić, że młode dziewczyny poczułyby, że nie powinny się odzywać, nawet jeśli Urszula w wyraźny sposób manipuluje Ariel, by oddała jej swój głos.

Mała Syrenka - zdjęcia filmu aktorskiego

Mała syrenka

Mała Syrenka - premiera filmu w kinach 26 maja 2023 roku.