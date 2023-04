Mała Syrenka - czas trwania filmu aktorskiego. O wiele dłuższy niż animacja

fot. Disney

Według amerykańskiej sieci kin AMC film Mała Syrenka ma oficjalny czas trwania. Wynosi on dokładnie 135 minut, czyli dwie godziny i 15 minut. Jest to rekord i tym samym najdłuższy aktorski remake animacji Disneya ze wszystkich, które do tej pory powstały. Pobił poprzedniego rekordzistę, czyli film Cruella z 2021 roku, który był o jedną minutę krótszy.

Mała Syrenka - czas trwania

Dla porównania animacja Mała syrenka trwała 83 minuty, więc to o wiele mniejszy czas trwania niż filmu aktorskiego. To sugeruje, że twórcy podjęli decyzję o znacznym rozbudowaniu historii względem animowanego pierwowzoru.

Mała Syrenka - zdjęcia filmu aktorskiego

Mała syrenka

Mała Syrenka - o czym jest film?

Tradycyjnie film opowiada o losach syrenki, która pragnie za wszelką cenę poznać świat ludzi. W tym celu postanawia zawrzeć układ z morską czarownicą Urszulą, by zamienić swój piękny głos i ogon na ludzkie nogi. Nie spodziewa się jednak, jakie tragiczne konsekwencje może to spowodować.

Mała Syrenka - premiera w maju 2023 roku w kinach.