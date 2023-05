Mała Syrenka - zmiany w tekście piosenki z oryginalnej animacji. Reżyser wyjaśnia.

Disney

W niedawnym komunikacie prasowym reżyser filmu Mała Syrenka, Rob Marshall, wyjaśnił, dlaczego postanowiono zmienić niektóre frazy oryginalnego tekstu piosenki Kiss the Girl.

Mała Syrenka - komentarz Marshalla

- Poprosiliśmy Lin–Manuela o dokonanie drobnych poprawek w oryginalnym tekście piosenki Kiss the Girl, ponieważ ważne jest, aby pamiętać, że kultura i wrażliwość zmieniły się w ciągu ostatnich 34 lat i szanujemy te zmiany.

Tekst po przeróbce odchodzi od postaci księcia Eryka, narzucającego się Ariel, po to aby dołączyć wyrażenie zgody i odzwierciedlić nowoczesne postawy społeczne.

Dodatkowe zmiany wprowadzono również w wersji Poor Unfortunate Souls Melissy McCarthy, która gra Urszulę.

Mała Syrenka – nowe piosenki

W opisie produkcji pojawiły się również informacje o 3 nowych numerach muzycznych, które znajdą się w nadchodzącym filmie. Jedna z nich będzie poświęcona księciu Erykowi Wild Uncharted Waters, pierwsze doświadczenia Ariel na lądzie opisze For the First Time, a także w filmie usłyszymy The Scuttlebutt w wykonaniu kraba Sebastiana (Daveed Diggs)i Scuttle’a (Awkwafina).

Mała Syrenka wchodzi do kin 26 maja 2023 roku.

