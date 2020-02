Małgorzata Szumowska stworzyła film dla Miu Miu. Zobacz kampanię reżyserki

Pojawił się dziewiętnasty już film od Miu Miu (włoski dom mody) z serii Womens Tales. Pokazuje on wywołane buntem wobec stawianych im oczekiwań przemiany bohaterów; historie, które zdarzają się podczas nocnego, samotnego spaceru po mieście. Ten autorski cykl marki ma wyróżniać najbardziej utalentowane kobiety z całego świata oraz oddać im głos. Wśród twórczyń można wyróżnić chociażby Dakotę Fanning, Agnès Vardę, Chloë Sevigny.

Do kolejnej odsłony projektu Miu Miu zaprosiło Małgorzatę Szumowską, zaś reżyserka zaangażowała do udziału w produkcji Michała Englerta. W filmie występują między innymi Raffey Cassidy (Vox Lux, Zabicie świętego jelenia) oraz polscy aktorzy, Filip Rutkowski i Maja Ostaszewska. To spore wyróżnienie dla polskich twórców.

Nightwalk jest zarówno niemym filmem, jak i symfonicznym portretem zmagań z oczekiwaniami rodzinnymi i społecznymi. Najeżony jest elektrycznością i emocjami towarzyszącymi odkrywaniu siebie. Dwóch nieznajomych, kiedyś uwięzionych, teraz uwalnia się od stałych ról mężczyzny i kobiety - możemy przeczytać w opisie.

A poniżej film:



Nightwalk od Miu Miu będzie można też obejrzeć podczas Festiwalu Filmowego w Wenecji.