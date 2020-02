HBO: Najlepsze seriale oryginalne

Już na wstępie zaznaczmy, że w przypadku HBO nie będzie zestawienia najgorszych seriali i filmów. Takowych po prostu nie ma wystarczająco dużo, żeby budować obszerną galerię. Owszem, telewizyjny gigant zaliczył kilka wątpliwych artystycznie wpadek, ale są to marginalne przypadki. Resztę jego produkcji ciężko z czystym sercem zakwalifikować do zestawienia skupiającego najsłabsze formaty. W związku z tym, zapraszamy się do zapoznania z najlepszymi produkcjami. Część z nich to klasyka telewizji, inne aktualne hity, które wciąż tkwią głęboko w sercach fanów popkultury.

Najlepsze seriale oryginalne HBO