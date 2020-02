Mały zgon - teledysk promujący polski serial Canal+. Kumór i Buczkowski razem

Teledysk promujący Mały Zgon został stworzony przez Hotel Torino. Pod tą nazwą działają dwa znane nazwiska branży muzycznej - Patryk Kumór oraz Dominik Buczkowski, a sam utwór nosi tytuł Hunter. W 2020 roku byli nominowani do muzycznej nagrody Fryderyk oraz byli autorami popularnego hitu Superhero wykonywanego przez Viki Gabor.

Oto komentarz na temat ich pracy przy serialu:

Pomysł na projekt Hotel Torino urodził się w naszych głowach podczas jednej z sesji kompozytorskich, związanych z pracą nad muzyką do serialu "Mały Zgon". Śmiało mogę powiedzieć, że ojcem chrzestnym zespołu jest scenarzysta i jeden z reżyserów Maciej Kawalski oraz Juliusz Machulski. Wraz z Dominikiem Buczkowskim-Wojtaszek, postanowiliśmy wrócić do swoich korzeni, muzyki tworzonej z potrzeby artystycznej wypowiedzi. Praca nad muzyką do serialu oraz nad piosenkami była piękną podróżą, w którą zawsze chcieliśmy się udać. Współpraca z Juliuszem Machulskim, to spełnienie marzeń, wielka szkoła profesjonalizmu, kreacji i wizji. Utwór "Hunter", który promuje serial powstał przy udziale Macieja Kawalskiego, który jest współautorem tekstu do piosenki. Główną inspiracją do powstania utworu była postać serialowego FINA, płatnego zabójcy wynajętego przez Mafię – tłumaczy Patryk Kumór.

Mały zgon - teledysk