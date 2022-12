Mamma Mia! 3 ma szansę powstać. Tak twierdzi reżyser

fot. Universal Pictures

Ol Parker był reżyserem filmu Mamma Mia! Here We Go Again z 2018 roku. W rozmowie z portalem Screen Rant wyjawił, że producentka serii Judy Craymer od początku planowała, aby z tej serii powstała trylogia. Sugeruje więc, że nadal są plany na to, by tę serię w ten sposób dokończyć. Craymer była też producentka teatralnego musicalu, który był podstawą pierwszego kinowego filmu

Mamma Mia! 3 powstanie?

- Judy Craymer, genialna producentka musicalu oraz pierwszych dwóch filmów, zawsze planowała trylogię. Tylko tyle mogę powiedzieć. Pierwsza zarobiła ogromną sumę pieniędzy i myślę, że my też dobrze zarobiliśmy. Wiem, że ludzie pragną trzeciej części i wiem, że ona ma na to plan. Czyż nie byłoby cudownie?

Przypomnijmy, że oba filmy były wielkimi hitami komercyjnymi. Mamma Mia! zebrała w 2008 roku aż 609 mln dolarów przy budżecie 52 mln dolarów. Natomiast Mamma Mia! 2 zebrała 395 mln dolarów przy budżecie 75 mln dolarów. Pomimo mniejszych wpływów i większego budżetu, film też przyniósł spore zyski producentom.