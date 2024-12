Co z Głównym Złym w DCU? James Gunn w końcu zabrał głos!

fot. James Gunn/Warner Bros

Fani ścigają się w tworzeniu i rozpowszechnianiu teorii, kto może być Głównym Złym w DCU. Motyw oparty na budowaniu przez poszczególne filmy fundamentów pod spektakularny finał wraz ze zwieńczającą go walką z potężnym złoczyńcom znany jest nam już przede wszystkim z MCU. Tam taką postacią był Thanos, z którym finałowe starcie rozegrało się w Avengers: Endgame. Po sukcesie tego uniwersum, widzowie oczekują tego w innych powstających – w tym dopiero rozwijającym się DCU, którego pierwszy serial, Koszmarne Komando, niedawno zadebiutował na Maxie. Plotki wreszcie zdementował sam James Gunn.

James Gunn – wypowiedź o DCU

To są powiązane ze sobą historie, ale ludzie zawsze będą jak "Kto jest tym głównym złym?". Czy w takich uniwersach są główni złoczyńcy? Tak. Ale tym razem to jest "Hej, opowiadam tą jedną historię o tym głównym złym?" Nie. To jest o połączonym ze sobą uniwersum. Budujemy świat, nie historię. Nie tworzymy jednej historii, która ma wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Tworzymy uniwersum, gdzie ludzie mogą przyjść, dołączyć i go doświadczyć. To nieco bardziej jak Star Wars.

Wygląda więc na to, że przynajmniej na razie będziemy mieć do czynienia z nieco innym uniwersum, niż MCU. Pierwszymi dwiema historiami, jakie mają nas wprowadzić do tego nowego świata, są Koszmarne Komando – animowany serial opowiadający o grupie potworów z nadprzyrodzonymi mocami, zajmujących się niebezpiecznymi misjami i kinowy Superman, który zadebiutuje 11 lipca 2025 roku.