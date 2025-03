Ile kosztował The Mandalorian & Grogu? To może być najtańszy film Star Wars

fot. Lucasfilm

Choć Disney+ odniósł sukces po swoim debiucie w 2019 roku, szybko doszedł do punktu, w którym wydawanie setek milionów dolarów na treści przestało się opłacać, aby przyciągnąć nowych, płacących subskrybentów. Animowany serial o Vaianie został przekształcony w film, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1 miliard dolarów, a długo wyczekiwany Lilo i Stitch zmienił status ze streamingowego tytułu na kinową premierę. Podobnie jest z czwartym sezonem The Mandalorian, stał się on teraz filmem The Mandalorian & Grogu.

Ile kosztował The Mandalorian & Grogu?

Film, podobnie jak serial, wykorzystał technologię Volume, aby ograniczyć kosztowne zdjęcia plenerowe. Według California Film Commission budżet produkcyjny The Mandalorian & Grogu wyniósł jedynie 166,4 miliona dolarów, a dodatkowo otrzymał ulgi podatkowe w wysokości 21,75 miliona dolarów. W rezultacie jest to film z najskromniejszym budżetem spośród wszystkich produkcji Star Wars z ery Disneya. Najtańszą z nich do tej pory był Łotr 1 z budżetem 200 milionów dolarów, podczas gdy Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi kosztowały według doniesień aż 317 milionów dolarów.

Budżet pierwszego sezonu The Mandalorian wynosił około 150 milionów po uwzględnieniu inflacji, co oznacza, że konwersja z ośmioodcinkowego serialu na film kinowy nie kosztowała Disneya i Lucasfilm zbyt wiele.

