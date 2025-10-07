placeholder
Nowa gra twórców Destiny powraca po przerwie. Wkrótce kolejne testy beta Marathon

Po kilkumiesięcznej przerwie dostaliśmy nowe informacje na temat Marathon. Studio Bungie zaprasza graczy do kolejnych zamkniętych testów. Odbędą się one pod koniec października, a zapisy już wystartowały.
Paweł Krzystyniak
Marathon fot. Bungie
Marathon miało zadebiutować 23 września tego roku, jednak w czerwcu firma Bungie podjęła decyzję o opóźnieniu premiery. Jako powód wskazano potrzebę przeprowadzenia dalszych testów oraz wprowadzenia dodatkowych poprawek, które mają na celu dostarczenie graczom jak najbardziej dopracowanego produktu. Na razie nie ujawniono nowej daty premiery, ale poznaliśmy więcej szczegółów dotyczących kolejnej fazy testów.

Zamknięta beta Marathon odbędzie się w dniach 22–27 października, a gracze będą mogli przekonać się, jak gra zmieniła się od czasu testów alfa. Wśród nowości znajdą się m.in. trzy nowe mapy, zmodyfikowane tempo rozgrywki, a także bardziej rozbudowana narracja środowiskowa.

Marathon - zamknięta beta techniczna - jak się zapisać?

Do testów można zapisać się na dwa sposoby:

Osoby zakwalifikowane do udziału w becie zostaną poinformowane mailowo. Warto też pamiętać, że testy są objęte umową poufności (NDA), co oznacza, że nie będzie można udostępniać żadnych materiałów z rozgrywki w sieci.

Źródło: marathonthegame.com

