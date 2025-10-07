Nowa gra twórców Destiny powraca po przerwie. Wkrótce kolejne testy beta Marathon

fot. Bungie

Marathon miało zadebiutować 23 września tego roku, jednak w czerwcu firma Bungie podjęła decyzję o opóźnieniu premiery. Jako powód wskazano potrzebę przeprowadzenia dalszych testów oraz wprowadzenia dodatkowych poprawek, które mają na celu dostarczenie graczom jak najbardziej dopracowanego produktu. Na razie nie ujawniono nowej daty premiery, ale poznaliśmy więcej szczegółów dotyczących kolejnej fazy testów.

Zamknięta beta Marathon odbędzie się w dniach 22–27 października, a gracze będą mogli przekonać się, jak gra zmieniła się od czasu testów alfa. Wśród nowości znajdą się m.in. trzy nowe mapy, zmodyfikowane tempo rozgrywki, a także bardziej rozbudowana narracja środowiskowa.

Marathon - zamknięta beta techniczna - jak się zapisać?

Do testów można zapisać się na dwa sposoby:

poprzez oficjalną stronę gry (od teraz do 16 października),

za pośrednictwem platformy Steam (od 13 do 26 października).

Osoby zakwalifikowane do udziału w becie zostaną poinformowane mailowo. Warto też pamiętać, że testy są objęte umową poufności (NDA), co oznacza, że nie będzie można udostępniać żadnych materiałów z rozgrywki w sieci.