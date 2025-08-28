Pierwsi gracze już wkrótce sprawdzą March of Giants. To nowa MOBA od Amazon Games

fot. Amazon Games

March of Giants to nadchodząca, darmowa gra z gatunku MOBA (multiplayer online battle arena), nastawiona na potyczki 4v4. Akcja została osadzona w świecie łączącym magię, naukę i technologię z początków XX wieku. Gracze wcielą się w tytułowych gigantów, którzy będą dowodzić armiami, a dodatkowo otrzymają możliwość rozmieszczania budowli na polach bitew.

Data premiery March of Giants nie została jeszcze ujawniona, jednak część graczy wkrótce będzie mogła wypróbować tytuł w ramach zamkniętych testów alfa. Odbędą się one w dniach 2–10 września tego roku i będą dostępne dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz Meksyku. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy podobna szansa pojawi się dla graczy z Europy.

March of Giants odzwierciedla naszą wizję wprowadzenia epickiej skali wojny do gatunku MOBA – powiedział Xavier Marquis, dyrektor kreatywny w Amazon Games Montreal. – Chcieliśmy stworzyć coś, co oddaje strategiczną głębię tradycyjnych gier MOBA, a jednocześnie wprowadza innowacyjne mechaniki, które pozwalają graczom dowodzić ogromnymi armiami i rozmieszczać struktury taktyczne na polu bitwy. Był to dla naszego zespołu projekt, w który przez lata wkładaliśmy całe serce i cieszymy się, że w końcu możemy podzielić się nim z graczami.