Pierwsi gracze już wkrótce sprawdzą March of Giants. To nowa MOBA od Amazon Games
Amazon Games zapowiedziało zamknięte testy ich nadchodzącej produkcji z gatunku MOBA. W pierwszej kolejności March of Giants sprawdzą użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku.
March of Giants to nadchodząca, darmowa gra z gatunku MOBA (multiplayer online battle arena), nastawiona na potyczki 4v4. Akcja została osadzona w świecie łączącym magię, naukę i technologię z początków XX wieku. Gracze wcielą się w tytułowych gigantów, którzy będą dowodzić armiami, a dodatkowo otrzymają możliwość rozmieszczania budowli na polach bitew.
Data premiery March of Giants nie została jeszcze ujawniona, jednak część graczy wkrótce będzie mogła wypróbować tytuł w ramach zamkniętych testów alfa. Odbędą się one w dniach 2–10 września tego roku i będą dostępne dla użytkowników ze Stanów Zjednoczonych, Kanady oraz Meksyku. Na razie nie wiadomo, czy i kiedy podobna szansa pojawi się dla graczy z Europy.
Źródło: informacja prasowa
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
26
sie
Gears of War: Reloaded
27
sie
Z krwi i ognia
27
sie
Wyjaśniamy morderstwa
27
sie
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
28
sie
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1986, kończy 39 lat
ur. 1962, kończy 63 lat
ur. 1969, kończy 56 lat
ur. 1990, kończy 35 lat
ur. 1961, kończy 64 lat