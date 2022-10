Marcin Dorociński w Mission: Impossible 7 i 8. To już oficjalne!

fot. materiały prasowe

Od wielu tygodni pisaliśmy w oparciu o tropy rzucane przez reżysera Christophera McQuarriego, że Marcin Dorociński jest w obsadzie Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 1 lub Mission: Impossible Dead Reckoning – Part 2. Teraz aktor dostał zielone światło od producentów i sam potwierdził to na swoim fanpage'u na Facebooku.

Marcin Dorociński w Mission: Impossible 7 i 8

Ważny jest tak, że Marcin Dorociński sprecyzował, że nie zobaczymy go tylko w jednej części, ale w obu! Nie jest to więc mała rola epizodyczna, ale większy występ. Do tego załączył zdjęcie z filmu, które wcześniej publikował Christopher McQuarrie na swoim Twitterze. Widzicie je w zdjęciu w głównym newsa. Tak komentuje aktor:

Kiedy w 1996 roku pojawiła się pierwsza część serii MI, byłem jeszcze studentem @akademia_teatralna. Toma Cruise widziałem w @topgunmovie i na plakatach u koleżanek, a plan filmowy zza okna przejeżdżając autobusem 119 obok @wfdif.chelmska21 przy Chełmskiej. I gdyby ktoś powiedział mi wtedy, że 26 lat później będę grał w ostatnich dwóch częściach sagi o Ethanie Huncie, u reżysera, który napisał scenariusz filmu „Podejrzani” i „Top Gun: Maverick” to powiedziałabym - „nie, to niemożliwe”, popukałbym się po głowie i czym prędzej się oddalił.

Marcin Dorociński w swoim wpisie dołączył dość ważne przemyślenia na temat swojej kariery w Hollywood. Wytłumaczył, że nagrał 1200 tak zwanym self tape'ów, które wysyła się na przesłuchania. Przegrał je wszystkie. Dwie wygrane przyszły dopiero w 2021 roku i są to właśnie role w dwóch najnowszych częściach Mission: Impossible oraz w serialu Wikingowie: Walhalla.

Pierwszym castingiem, który otrzymałem od mojej londyńskiej agencji był MI - Ghost Protocol. Przegrałem. Od tego czasu nagrałem ponad 1200 self tape’ów. I przegrałem je wszystkie. Pierwszy self tape wygrałem w zeszłym roku - po ponad dziesięciu latach żmudnych nagrań, wielkich nadziei i starań. Po 1200 wcześniejszych bolesnych i dotkliwych porażkach. I te dwa wygrane to była @netflixvalhalla i MI: Dead Reckoning. I teraz mogę dzielić się moją radością z Wami.

Aktor kończy swój emocjonalny wpis słowami:

Dlatego wierzcie w swoje marzenia i nie poddawajcie się. Wasz wielki sen, wyczekane marzenia mogą czekać za rogiem. Cierpliwości i odwagi. Szerokości!

Mission: Impossible 7 - premiera w 2023 roku. Natomiast ósma część pojawi się w 2024 roku.

Polscy aktorzy w Hollywood - jakie roli zagrali?