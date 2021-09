Mare z Easttown - Kate Winslet i body shaming. Zaczynamy inaczej postrzegać aktorki pierwszoplanowe?

HBO

Mare z Easttown to serial kryminalny o policjantce z małego miasteczka. Kate Winslet, która gra w nim główną rolę, wypowiedziała się na temat tego, czy będzie 2. sezon. Zdaniem aktorki dopiero trwają dyskusje w tym temacie, a sukces produkcji naprawdę wszystkich zaskoczył. Na pewno nie będą próbować dopasować się do pierwszej części, jednak chcą zapewnić coś równie wciągającego. Kate Winslet została spytana też o to, jak to jest wygrać Emmy za granie kogoś takiego jak Mare po tym, jak w przeszłości była ofiarą body shamingu na przesłuchaniach. Jej postać policjantki w końcu ciągle konsumuje śmieciowe jedzenie i pali e-papierosy.

fot. HBO

To naprawdę wiele znaczy, ponieważ czuję, że wreszcie coś zmienia się w branży. Szczerze czuję, że nadchodzą zmiany. I myślę że o wiele mniej wytykamy teraz kobietom to, jak wyglądają, czy jaki mają kształt. Przestaliśmy się im przyglądać. Dzięki temu młodsze pokolenia kobiet, które nie są częścią naszej branży, także czują się ze sobą w porządku. I to jest najważniejsze. Ponieważ to nasze zadanie, by być absolutnie szczerymi oraz uczciwie i autentycznie reprezentować siebie. By celebrować siebie, nie oceniając się nawzajem. Jeśli my tego nie robimy w naszej branży, to nikt tego za nas nie zrobi. Czuję, że dzięki Mare zmieniamy to, w jaki sposób są postrzegane na ekranie aktorki pierwszoplanowe. I rozgrzewa to moje serce.

Wygląda na to, że są spore szanse na 2. sezon Mare z Easttown, jednak nic nie zostało jeszcze postanowione.

Podoba wam się postać grana przez Kate Winslet w Mare z Easttown? Uważacie że zmienia coś w branży rozrywkowej?