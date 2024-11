Mare z Easttown - będzie 2. sezon? Twórca wyraził nadzieję

HBO

Czy miniserial może stać się serialem? Brad Ingelsby został zapytany o potencjalny 2. sezon swojego hitu, Mare z Easttown, z Kate Winslet w roli głównej. Okazuje się, że twórca nie zamknął całkowicie tych drzwi, o czym opowiedział podczas konferencji prasowej HBO, promując swój nowy serial Task.

- Jesteśmy zawsze otwarci na powrót do Mare. Gdybyśmy mogli stworzyć odpowiednią historię, chętnie skorzystałbym z takiej szansy. Podróż Mare była tak emocjonalna i ciężko było wpaść na poruszającą opowieść. Ciężko wpaść na coś, co mogłoby dorównać wątkowi straty syna i radzenia sobie z tym. Jest wiele wątków, które moglibyśmy rozwinąć... Chcę dać Mare pewną przestrzeń, zanim wejdziemy w kolejną emocjonalną traumę. To trudne, by od razu się w to zanurzyć.

fot. HBO

Mare z Easttown - serial dostępny na platformie streamingowej Max.

Task - fabuła, obsada, premiera

Task to nowy serial dramatyczny Ingelsby'ego, który opowiada historię agenta FBI (Mark Ruffalo) dowodzącego grupą zadaniową próbującą powstrzymać serię napadów na apteki. Do obsady należą również Martha Plimpton i Mireille Enos. Premiera serialu zaplanowana jest na 2025 rok.