Nowy zwiastun aktorskiego Jak wytresować smoka! Ale dobrze to wygląda!

Współczesne kino komercyjne cierpiało w ostatnich latach na problem niedopracowanych efektów specjalnych. Kolejny zwiastun filmu aktorskiego Jak wytresować smoka znów pozytywnie zaskakuje, pokazując nieprawdopodobnie dopracowaną warstwę wizualną widowiska. Smoki i ich interakcje z ludźmi wyglądają tak realistycznie, że nie brakuje pochwał w mediach społecznościowych.

A jako że po pokazie dla właścicieli kin i krytyków podczas kwietniowego CinemaConu pojawiły się same superlatywy na temat tego, że film może być lepszy od animowanego pierwowzoru, wydaje się, że będzie to wielki hit w kinach.

Jak wytresować smoka – zwiastun IMAX

Jak wytresować smoka – opis fabuły

Na wyspie Berk, gdzie Wikingowie i smoki od pokoleń są zaciekłymi wrogami, wyróżnia się Czkawka. Pomysłowy, lecz niedoceniany syn wodza Stoicka Ważkiego łamie wielowiekową tradycję, zaprzyjaźniając się ze Szczerbatkiem – budzącym postrach smokiem z gatunku Nocna Furia. Ich niezwykła więź ujawnia prawdziwą naturę smoków, kwestionując podstawy społeczności Wikingów. Razem z waleczną i ambitną Astrid oraz ekscentrycznym wioskowym kowalem Pyskaczem Gburem u swego boku, Czkawka mierzy się ze światem rozdartym przez strach i brak zrozumienia. Kiedy pojawia się pradawne zagrożenie, które naraża zarówno Wikingów, jak i smoki na szwank, przyjaźń Czkawki i Szczerbatka wyznacza drogę do nowej przyszłości. Razem muszą odnaleźć kruchą ścieżkę ku pokojowi, przekraczając granice swoich światów i na nowo definiując, co to znaczy być bohaterem i przywódcą.

Premiera Jak wytresować smoka w kinach w Polsce odbędzie się 13 czerwca 2025 roku.