Jonathan Majors wysłał list do Kevina Feige po zwolnieniu. Czy ma żal do Marvela?

Jonathan Majors udzielił wywiadu portalowi Variety. Pod koniec rozmowy dziennikarka Angelique Jackson spytała go, w jaki sposób przekazano mu wieści, że zwolniono go z roli Kanga Zdobywcy w MCU. Chciała również wiedzieć, kiedy ostatni raz aktor skontaktował się Kevinem Feige, szefem Marvel Studios. Aktor wyjawił, że napisał do niego list „nie ostatnio, ale w niezbyt odległej przeszłości”.

Dlaczego Jonathan Majors wysłał list do Kevina Feige?

Angelique Jackson spytała Jonathana Majorsa, dlaczego napisał list do Kevina Feige. Aktor odpowiedział:

Po prostu go doceniam. Kocham go. Bardzo podobał mi się czas spędzony w Marvelu i nadal kocham Kanga. Obserwuję, co robią. Trzymam za nich kciuki. Jeśli będą mnie potrzebować, to wiedzą, gdzie mnie znaleźć.

Dziennikarka chciała wiedzieć, czy według niego istnieje rzeczywistość, w którym dostaje telefon w sprawie powrotu do MCU. Jonathan Majors odpowiedział, że jest to poza jego kontrolą. Podkreślił też, że nie ma żalu do Marvel Studios i rozumie, dlaczego chcieli odciąć się od kontrowersji. „W ogóle nie jestem na nich zły” – dodał.

Czy Jonathan Majors chciałby wrócić do MCU? „Kocham ich”

