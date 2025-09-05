Mark Ruffalo o roli Hulka w nowym Spider-Manie. "Nadal czekam na informacje"
Mark Ruffalo wspomniał, że sam wciąż niewiele wie o potencjalnym występie Hulka w kolejnym filmie o Spider-Manie. Podczas wywiadu aktor podzielił się swoimi odczuciami wobec MCU.
Od dłuższego czasu pojawiają się informacje, że w nowym Spider-Manie z Tomem Hollandem pojawią się gościnnie Punisher Jona Bernthala i Hulk Marka Ruffalo. W nowym wywiadzie dla Entertainment Tonight Ruffalo sam przyznał, że nawet dla niego samego sprawa wciąż nie jest jasna.
Aktor skomentował też swój dotychczasowy udział w uniwersum Marvela:
Ostatni raz aktor pojawił się w MCU w roli drugoplanowej w serialu Disney+ o She-Hulk. Jego ostatnim filmem Marvela było Avengers: Koniec gry z 2019 roku.
Premiera nowego Spider-Mana została zapowiedziana na 31 lipca 2026 roku
Spider-Man: Całkiem Nowy Dzień - nagrania z planu zdjęciowego
Źródło: variety.com
