Mark Ruffalo o roli Hulka w nowym Spider-Manie. "Nadal czekam na informacje"

fot. Marvel

Od dłuższego czasu pojawiają się informacje, że w nowym Spider-Manie z Tomem Hollandem pojawią się gościnnie Punisher Jona Bernthala i Hulk Marka Ruffalo. W nowym wywiadzie dla Entertainment Tonight Ruffalo sam przyznał, że nawet dla niego samego sprawa wciąż nie jest jasna.

Nie wiem! Nadal czekam na informacje. Nie czytałem jeszcze scenariusza. Jeśli to się wydarzy, byłoby niesamowicie.

Aktor skomentował też swój dotychczasowy udział w uniwersum Marvela:

Dorastałem z tym. To zmieniło moje życie na najlepsze sposoby. Za każdym razem pojawia się nowy reżyser i nowe uniwersum… to jest takie ekscytujące. Nie ma nic podobnego. Może telewizja, ale serial telewizyjny nie zmienia całego swojego świata od jednego reżysera do drugiego, a właśnie to jest ekscytujące w Marvelu.

Ostatni raz aktor pojawił się w MCU w roli drugoplanowej w serialu Disney+ o She-Hulk. Jego ostatnim filmem Marvela było Avengers: Koniec gry z 2019 roku.

Premiera nowego Spider-Mana została zapowiedziana na 31 lipca 2026 roku

Spider-Man: Całkiem Nowy Dzień - nagrania z planu zdjęciowego