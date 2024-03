Mark Wahlberg o przyszłych projektach. "Lubię robić rzeczy, które może obejrzeć cała rodzina"

fot. materiały prasowe

Mark Wahlberg to aktor, który został dwukrotnie nominowany do Oscara za filmy Infiltracja w reżyserii Martina Scorsese oraz Fighter Davida O. Russella. Obie te produkcje zdecydowanie nie można uznać za skierowane do szerokiej grupy odbiorców, włącznie z rodzicami i dziećmi, nie wspominając już o serii Ted z wulgarnym misiem w roli głównej. Te czasy jednak minęły, a ostatnie role Marka Wahlberga to m.in. Plan wycieczki, Uncharted czy Mój pies Artur, który w Polsce będzie mieć premierę 26 kwietnia 2024 roku.

Mark Wahlberg o przyszłych projektach

Okazuje się, że taka zmiana w podejściu do granych ról wzięła się od samego aktora.

Lubię robić rzeczy, które może obejrzeć cała rodzina. Mam 52 lata, jestem ojcem czwórki dzieci. Jedno z nich jest już na uniwersytecie. Lubię grać role pasujące do mojego wieku. Wielu aktorów tego nie przyjmuje do wiadomości i przez to publiczności wydaje się, że takie coś jest nierealne. [...] Jest wiele rzeczy, na które widownia krzywo patrzy, a ja chciałbym robić to, co jest wiarygodne i realistyczne. Ale jeśli nadejdzie odpowiedni scenariusz, to niczego nie wykluczam. Chcę, żeby projekty, które robię miały znaczenie.