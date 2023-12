Uncharted 2 – jakie są szanse na powstanie filmu? Mark Wahlberg daje obiecującą odpowiedź

materiały prasowe

Sony nie chce rezygnować z kolejnych filmowych przygód o Nathanie Drake’u i kontynuacja już znajduje się we wczesnej fazie produkcji. Pierwszy Uncharted zarobił w kinach na całym świecie 407,1 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 120 mln dolarów. Biorąc pod uwagę również okoliczności, czyli premierę filmu w lutym 2022 roku, kiedy kina jeszcze nie zdążyły się rozpędzić po pandemii, japońska wytwórnia mogła być zadowolona z osiągniętych wyników. Mimo to Uncharted 2 nie zostało do tej pory zapowiedziane, chociaż w tym czasie ogłoszono przeniesienie na ekran inne głośne marki PlayStation.

Uncharted – co z drugim filmem?

Nadzieję fanom serii dał Mark Wahlberg w nowym wywiadzie dla The Direct. Aktor ujawnił, że prace nad Uncharted 2 już trwają i scenariusz jest na ukończeniu. Wahlberg odniósł się również do słynnych wąsów jego bohatera, Sully’ego, który na końcu filmu pojawiły się na twarzy tej postaci:

Słyszałem wiele różnych pomysłów na ten film. Wiem, że ktoś napisał scenariusz i wciąż nad nim pracuje. Przez cały film nosiłbym wąsy. Co ma całkowicie sens, gdyż w ostatniej scenie je mam.

Aktor dodał, że podczas produkcji pierwszego Uncharted zapuścił zarost. Przyznał, że próbował grać ze sztucznymi wąsami, ale nie czuł się w nich swobodnie:

Spędziłem sporo czasu, zapuszczając wąsy, ponieważ w pewnym momencie próbowaliśmy sztucznego zarostu. Brakowało mi pewności, żeby w nich grać. To było poczucie, jakbym miał usta zaklejone dużą taśmą; czułem się śmiesznie. Podziwiam aktorów, którzy potrafią nosić peruki, protezy, makijaż i tak dalej. Raz z powodzeniem założyłem jedną protezę, ale to było dawno…

Odtwórca roli Sully’ego chciałby zrobić Uncharted 2 i ma nadzieję, że film wyjdzie lepiej od poprzedniczki. Nie ma jednak żadnej pewności, że kontynuacja powstanie:

Kiedy w końcu zapuściłem wąsy, ludzie naprawdę to docenili. To był miły akcent na koniec tego filmu. Więc jeśli uda nam się zrobić kontynuację lepiej niż pierwszą część, byłbym na to otwarty. Nie wiem jednak, jak to wszystko dalej się potoczy.

Uncharted – gdzie obejrzeć?

Uncharted jest obecnie dostępny na platformie Netflix.