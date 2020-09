Paul Rudd jako milenials przekonuje, że maseczki są w porządku [WIDEO]

screenshot z Twittera

Paul Rudd wziął udział w promującej korzystanie z maseczek akcji, łącząc siły z First We Feast oraz stanem Nowy Jork i nagrywając dwuminutowe wideo, w którym wciela się w milenialsa i właśnie do milenialsów kieruje swój przekaz o COVID-19.

Gubernator Nowego Jorku, Andrew Cuomo, chciał z pomocą Rudda zachęcić mieszkańców Wielkiego Jabłka do zakładania masek w miejscach publicznych. Rudd, rzecz jasna, odegrał milenialsa po swojemu, bardzo wczuwając się w rolę (zwróćcie uwagę na strój i slang) i opowiedział o zaletach noszenia maski, próbując zmienić zdanie sceptyków - szczególnie tych młodszych. Całe nagranie obejrzycie poniżej: