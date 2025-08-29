Reklama
placeholder

Tak Marko Zaror bije zbirów. Zwiastun filmu akcji aktora z Johna Wicka 4

Marko Zaror to aktor, którego doskonale znają fani kina akcji. Wszedł do mainstreamu dzięki roli w Johnie Wicku 4, ale ma na koncie wiele docenianych i lubianych akcyjniaków, w których pokazuje swoje umiejętności w sztukach walki.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  zwiastun 
Marko Zaror - oficjalny kadr z filmu Affinity. Aktorzy na zdjęciu mają rekwizyty filmowej, a nie prawdziwą broń fot. materiały prasowe
Reklama

Marko Zaror w 2025 roku już bił się ze Scottem Adkinsem w dobrze odebranym Diablo, a teraz powraca solowo w filmie akcji Affinity, w którym jest wyraźny element science fiction. Reżyserem jest Brandon Slagle (Arena Wars, Breakout), zaś sam Marko Zaror odpowiada za reżyserię wszystkich scen walk i jest współscenarzystą.

Affinity - zwiastun

Affinity - opis fabuły

Kiedy były komandos cierpiący na zespół stresu pourazowego ratuje kobietę, szybko się w niej zakochuje. Nieoczekiwanie traci ją przez tajemniczych porywaczy. Zbiera elitarny oddział, aby ją uratować, ale wkrótce odkrywa szokującą prawdę: została sztucznie stworzona przez naukowca, który był w żałobie po śmierci żony.

W obsadzie są również Louis Mandylor (Debt Collectors), Brooke Ence (Justice League), Jane Mirro (On i Ona) oraz Brahim Chab (Customs Frontline).

Amerykańska premiera odbędzie się 30 września 2025 roku. Na razie nie wiemy, kiedy i gdzie zobaczymy film w Polsce.

 

Źródło: YouTube

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  zwiastun 
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Loki
-
Spoilery

Loki wszedł na plan Avengers: Doomsday - i to z kim! Spotkanie dwóch legend MCU

2 Avengers - Doom
-
Plotka

Majstersztyk Marvela. Trzeci film o Avengers rozdzieli Doomsday i Secret Wars?

3 Ryan Gosling
-

Znamy obsadę Star Wars: Starfighter! Kto wystąpi obok Ryana Goslinga?

4 Lazarus
-

Nowy thriller Harlana Cobena nadchodzi na Prime Video. Kiedy obejrzymy serial Lazarus?

5 Robin Hood (2025)
-

Robin Hood z pierwszym zwiastunem. Jak wygląda nowa interpretacja bohatera?

6 Bugonia
-

Emma Stone porwana przez fanów teorii spiskowych. Zwiastun filmu Bugonia

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e166

Moda na sukces

s12e08

Okrutni jajcarze

s08e14

Ekipa z New Jersey

s58e23

s27e22

Big Brother (US)

s21e06

Misja Moda

s2025e170

Anderson Cooper 360

s2025e173

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Gears of War: Reloaded

26

sie

Gra

Gears of War: Reloaded
Z krwi i ognia

27

sie

Książka

Z krwi i ognia
Wyjaśniamy morderstwa

27

sie

Książka

Wyjaśniamy morderstwa
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness

27

sie

Książka

Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

28

sie

Gra

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Carla Gugino
Carla Gugino

ur. 1971, kończy 54 lat

Rebecca De Mornay
Rebecca De Mornay

ur. 1959, kończy 66 lat

Emily Hampshire
Emily Hampshire

ur. 1981, kończy 44 lat

Nicole Anderson
Nicole Anderson

ur. 1990, kończy 35 lat

Lea Michele
Lea Michele

ur. 1986, kończy 39 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Na sygnale: kiedy premiera nowego sezonu serialu? Już wiadomo

3
-

Głos Oli Filipek znamy od lat. Co warto o niej wiedzieć?

4

Znani aktorzy reklamowali alkohol. Jest akt oskarżenia

5

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

6

Nowe odcinki Na dobre i na złe. Kiedy premiera sezonu?

7

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

8

Taką kwotę 'zabiera się' wygranym w Milionerach. Wiedzieliście o tym podatku?

9

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

10

Natalia Janoszek w Big Brotherze. Weszła już do domu Wielkiego Brata

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV