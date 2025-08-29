Tak Marko Zaror bije zbirów. Zwiastun filmu akcji aktora z Johna Wicka 4

fot. materiały prasowe

Marko Zaror w 2025 roku już bił się ze Scottem Adkinsem w dobrze odebranym Diablo, a teraz powraca solowo w filmie akcji Affinity, w którym jest wyraźny element science fiction. Reżyserem jest Brandon Slagle (Arena Wars, Breakout), zaś sam Marko Zaror odpowiada za reżyserię wszystkich scen walk i jest współscenarzystą.

Affinity - opis fabuły

Kiedy były komandos cierpiący na zespół stresu pourazowego ratuje kobietę, szybko się w niej zakochuje. Nieoczekiwanie traci ją przez tajemniczych porywaczy. Zbiera elitarny oddział, aby ją uratować, ale wkrótce odkrywa szokującą prawdę: została sztucznie stworzona przez naukowca, który był w żałobie po śmierci żony.

W obsadzie są również Louis Mandylor (Debt Collectors), Brooke Ence (Justice League), Jane Mirro (On i Ona) oraz Brahim Chab (Customs Frontline).

Amerykańska premiera odbędzie się 30 września 2025 roku. Na razie nie wiemy, kiedy i gdzie zobaczymy film w Polsce.