Martin Scorsese krytykując filmy komiksowe okazał się cyniczny? James Gunn komentuje

źródło: reuters.com

James Gunn obecnie promuje film Legion samobójców: The Suicide Squad, więc udziela dużej liczby wywiadów. W rozmowie z podcastem Happy Sad Confused poruszono kwestię Martina Scorsese, który w 2019 otwarcie krytykował filmy komiksowe, w tym Marvela, przy których Gunn pracował tworząc Strażników Galaktyki. Reżyser i scenarzysta hitów MCU uważa, że zachowanie Martina Scorsese było okropnie cyniczne, bo szukał rozgłosu w związku z premierą Irlandczyka na Netflixie.

Tal to wyjaśnił:

- Jego atak na Marvela wydawał się działaniem okropnie cynicznym, bo była to jedyna rzecz, która da mu rozgłos w związku z premierą jego filmu. On tworzy swoje kino w cieniu filmów Marvela, więc wykorzystywał to, by zdobyć uwagę dla filmu, który nie miał tyle uwagi mediów, jakby chciał.

Dodaje jednak, że uważa Scorsese za jednego z największych filmowców historii. Tłumaczy też, że zgadza się z wieloma jego argumentami.

- W jego argumentach jest wiele prawdy. Jest wiele bezdusznych filmów będących spektaklami, które nie oddają tego, co powinno mieć miejsce. Nie zliczę jak wiele razy rozmawiałem z reżyserami zanim poszli zrobić duży film. Mówiłem im: siedzimy w tym razem, zróbmy coś innego z tymi dużymi filmami. Sprawmy, że będą różnić się od wszystkiego, co było wcześniej. A potem widziałem, jak spełniali każdą zachciankę studia i szczerze mówiąc napawało mnie to obrzydzeniem.

Czy podzielacie zdanie Jamesa Gunna? Dajcie znać w komentarzach.