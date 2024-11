Avengers: Doomsday - mocarz nad mocarze w filmie? Marvel już szuka młodego aktora

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Od jakiegoś czasu w sieci krążą pogłoski, że w filmie Fantastyczna Czwórka miałby pojawić się Franklin Richards, syn Reeda i Sue Storm, potrafiący dowolnie zmieniać rzeczywistość, niezwykle potężny mutant. Spekulowano, że jego wątek będzie powiązany z losami ekranowego Galactusa, który z nieznanych przyczyn wyśle na Ziemię Srebrnego Surfera, aby ten przyprowadził chłopca przed oblicze Pożeracza Światów. Jak się jednak teraz okazuje, udział Franklina Richardsa w MCU może być jeszcze większy.

Zazwyczaj dobrze poinformowany w kwestii produkcji superbohaterskich scooper Daniel Richtman raportuje, że Marvel już szuka aktora w wieku od 10 do 13 lat, który w filmie Avengers: Doomsday wcieli się właśnie w młodego Richardsa - będzie to jedna z "głównych ról" w produkcji. Jeszcze ciekawsze może być to, że rzeczona postać w Fantastycznej Czwórce ma mieć tylko "około 3-4 lat" - do czasu wydarzeń ukazanych w Doomsday chłopiec postarzeje się o prawie dekadę.

Taki obrót spraw najprawdopodobniej będzie nawiązywał do komiksowego wątku, w ramach którego Franklin Richards manipulował swoim wiekiem, aby w ten sposób uzyskać dojrzałość emocjonalną potrzebną mu w okiełznaniu wszechpotężnych mocy. Koniec końców chłopak postanowił jednak powrócić do formy dziecka.

Film Avengers: Doomsday zadebiutuje na ekranach kin 1 maja 2026 roku.