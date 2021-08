Legion samobójców 2 - jaki wynik otwarcia filmu? Pojawiły się pierwsze prognozy

fot. Warner Bros.

Film Legion samobójców: The Suicide Squad jest już od tygodnia dostępny w kinach w Wielkiej Brytanii i na kilku innych rynkach, jednak w USA i w wielu innych krajach (w tym w Polsce) widowisko zadebiutuje w piątek 6 sierpnia. Produkcja Jamesa Gunna zgromadziła już 6,7 miliona dolarów z pięciu międzynarodowych rynków kasowych, a do poniedziałku na całym świecie ten wynik ma wzrosnąć do 70 milionów dolarów według nowych prognoz. Portal Deadline przewiduje, że w weekend film powinien przynieść 30 mln dolarów z kin w USA i Kanadzie i 40 mln z innych państw.

Ponadto w rozmowie z The Hollywood Reporter prezes DC Films, Walter Hamada, potwierdził, że Gunn i DC niedługo ponownie połączą siły. Nie chciał zdradzić o jaki projekt konkretnie chodzi. Być może mowa o kolejnej części Legionu.

LEGION SAMOBÓJCÓW: THE SUICIDE SQUAD

W filmie tytułowa drużyna zostaje wysłana na wyspę Corto Maltese, gdzie musi odnaleźć nazistowskie laboratorium, w którym przeprowadzano eksperymenty i zniszczyć wszystko, co z związane z badaniami. Na miejscu zespół zmierzy się z kosmicznym bytem, Starro.

W widowisku występują: Margot Robbie jako Harley Quinn, Idris Elba jako Bloodsport, Joel Kinnaman jako Rick Flag, Viola Davis jako Amanda Waller, Jai Courtney jako Kapitan Boomerang, John Cena jako Peacemaker, David Dastmalchian jako Polka-Dot Man, Daniela Melchior jako Ratcatcher 2, Steve Agee jako King Shark, Nathan Fillion jako TDK, Mayling Ng jako Mongal, Flula Borg jako Javelin, Sean Gunn jako Weasel, Michael Rooker jako Savant, Pete Davidson jako Blackguard, Peter Capaldi jako Thinker, Alice Braga jako Sol Soria, Storm Reid jako Tyla, córka Bloodsporta, Juan Diego Botto jako Generał Luna i Joaquín Cosío jako Generał Dywizji Suarez.