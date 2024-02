Super Bowl 2024 - jest lista zwiastunów. Deadpool 3 na posterunku, ale wielkiej premiery zabraknie

Marvel/20th Century Fox/Screen Rant

Super Bowl to coroczne wydarzenie, które łączy miłośników futbolu amerykańskiego, fanów muzyki oraz kinomaniaków w jedną społeczność, przynajmniej na czas trwania meczu. To właśnie podczas tych rozgrywek promowane są największe produkcje filmowe oraz serialowe, na które studia przeznaczają ogromne ilości gotówki - w tym roku będzie to ponownie 7 milionów za zaledwie 30 sekundowy spot reklamowy. I chociaż wyniki amerykańskiego box office są o 13% mniejsze niż w zeszłym roku z powodu strajków, które miały miejsce w 2023 roku, to nie zniechęca to branżowych gigantów do promowania swoich produkcji.

Super Bowl 2024 po raz pierwszy odbędzie się na Allegiant Stadium w Las Vegas w niedzielę 11 lutego.

Super Bowl 2024 - jakie filmy?

Według raportu Deadline powinniśmy zobaczyć zapowiedzi i zwiastuny takich filmów, jak:

Bob Marley: One Love

IF

A Quiet Place: Day One

W głowie się nie mieści 2

Deadpool 3

Królestwo Planety Małp

Twisters

Kung Fu Panda 4

Monkeyman

The Fall Guy

Gru i Minionki: Pod przykrywką

Wicked: Part One

Zabraknie natomiast niektórych wielkich, nadchodzących premier. Na Super Bowl 2024 nie zobaczycie m.in. nowego spotu Diuny 2, ale również:

Pogromy duchów. Imperium lodu

Bad Boys 4

Red One

Z kolei raport Deadline nie posiada informacji o udziale Netflixa lub Apple w wydarzeniu.