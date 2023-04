Martwe zło w stylu Johna Wick? Reżyser ma pomysł

Fot. Materiały prasowe

Na ekranach kin można oglądać film Martwe zło: Przebudzenie, który zbiera fantastyczne recenzje. Według prognoz box office będzie to też hit komercyjny. Nic więc dziwnego, że reżyser Lee Cronin ma już pomysły na kontynuacje i wygląda na to, że chce on wprowadzić serię na nowe rejony.

Martwe zło w stylu Johna Wicka

Widzi on tutaj prequel o tym, jak jeden ksiądz walczy z setkami złych Deadites. Dla niego to byłby film, który porównuje słowami: Martwe zło w stylu Johna Wicka. To miałby być prequel jego filmu. Nie byłby to pierwszy raz, gdy seria odchodzi od horroru. Każdy pamiętam odsłonę pod tytułem Armia ciemności, która była przekomiczną przygodą.

Przyznaje też, że jego film otwiera wiele furtek na to, jak ten świat pogłębić i rozbudować. Zależało mu na tym, by pokazać fanom, że rozumie ten świat filmu. Docelowo więc podkreśla, że kontynuacja musi iść w zupełnie nowym kierunku. Wskazuje na przykład, co może wydarzyć się 10 minut po fabule filmu, gdy pojawią się służby i odkryją, że miała miejsce rzeź. Dodaje, że w tym budynku są jeszcze istoty, które mogą mieć wpływ na nowe wydarzenia.

Martwe zło: Przebudzenie jest wyświetlany na ekranach kin.