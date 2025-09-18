Czarna Pantera rozprawia się z wrogami. Krótki gameplay z Marvel 1943: Rise of Hydra wyciekł do sieci

fot. Skydance Interactive

Marvel 1943: Rise of Hydra to gra akcji zapowiedziana w październiku 2021 roku. Od tamtej pory w sieci pojawiły się dwa zwiastuny, które ujawniły, że w produkcji wcielimy się m.in. w Czarną Panterę i Kapitana Amerykę. Jak dotąd nie dostaliśmy konkretnej i oficjalnej prezentacji rozgrywki, ale niedawno do sieci wyciekł krótki fragment przedstawiający gameplay.

Nagranie oraz kilkanaście zrzutów ekranu miał udostępnić jeden z twórców pracujących nad Marvel 1943: Rise of Hydra. Wideo przedstawia scenę akcji, w której Czarna Pantera walczy z przeciwnikami. Jakość materiału nie zachwyca, a praca kamery w tej sekwencji może zaskakiwać, jednak trzeba pamiętać, że gameplay pochodzi sprzed kilku lat. Dokładna data powstania nie jest znana, ale według doniesień materiały (zarówno nagranie, jak i screeny) miały zostać przygotowane w latach 2022–2023.

Wideo z rozgrywki możecie obejrzeć na stronie MP1st. Pod tym adresem znajdziecie zaś opublikowane przez dewelopera screeny.

Marvel 1943: Rise of Hydra ma zadebiutować w 2026 roku. Być może więcej szczegółów poznamy podczas grudniowej gali The Game Awards lub podczas kolejnej prezentacji PlayStation, o której od dłuższego czasu wspomina się w sieci.