Marvel dopieszczony przez AI jak nigdy. Takich Avengers jeszcze nie było

fot. Facebook Alternate Reality Movies

Reklama

Choć widzieliśmy już wiele, narzędzia sztucznej inteligencji utwierdzają nas w przekonaniu, że przed nami jeszcze sporo nieodkrytych zakątków ze świata filmów i seriali. Tak samo, jak obszerne jest uniwersum Marvela, tak też wyobraźnia fanów potrafi sięgnąć gwiazd. Niesamowite idee i wizje na doskonale znane nam wątki to bodźce do tworzenia godnych uwagi projektów.

Tak też było i tym razem, gdy miłośnik MCU postanowił podzielić się z internautami swoim pełnym humoru pomysłem na marvelowski świat. @Alternate Reality Movies to specjalny profil na Facebooku, zajmujący się tworzeniem grafik filmów i seriali, których nie odnajdziemy w zbiorze nakręconych produkcji. W przeważającej części są to odpowiedniki kultowych historii, przy których widzowie lubią pisać własne scenariusze. Komponując połączenia klasycznych fabuł lub dopasowując wybitnych aktorów do niecodziennych dla nich ról, ostatecznie generowane są porywające zdjęcia, które podbijają serca różnych generacji.

Przed Wami galeria prezentująca nową, dopieszczoną wersję Marvela. Jesteśmy przekonani, że takich Avengersów się nie spodziewacie. I jak zawsze – sekcja komentarzy jest dla Was.

Marvel dopieszczony przez AI jak nigdy – galeria zdjęć

Marvel i nowi Avengers – prace AI

Choć powyższe prace są efektem najnowszej wersji sztucznej inteligencji, przez co wyglądają realistyczniej niż kiedykolwiek, wcześniej też różni autorzy próbowali alternatywnych metod w pokazaniu superbohaterów z dawnych lat. Nie wyglądają tak wizualnie idealnie, jak powyższe, ale i tak prezentują ciekawe wizje. Zobaczcie sami:

Kinowe Uniwersum Marvela w latach 50. XX wieku [SZTUCZNA INTELIGENCJA]

Clark Gable jako Iron Man

Avengers w latach 90. - prace AI

Avengers z lat 90. - kadry z filmu wg sztucznej inteligencji

Herosi Marvela i DC w realiach lat 80. w Polsce

Superbohaterowie w Polsce lat 80.

Państwa jako superbohaterowie [SZTUCZNA INTELIGENCJA]