Marvel - Avengers mają plan na Knulla. Kamienie Nieskończoności w grze?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Marvel właśnie wypuścił na rynek komiks King in Black #2, będący kolejnym etapem wydarzenia, w którym Avengers i rzesza innych postaci starają się powstrzymać Knulla. Król w Czerni bez dwóch zdań jest utrapieniem dla herosów: dość powiedzieć, że w pierwszej odsłonie opowieści rozerwał ciało Sentry'ego, by później pokryć cały glob powłoką złożoną z symbionta. Drugi zeszyt również dostarcza sporo emocji; Czarna Pantera, przedstawiając swoje pomysły na pokonanie złoczyńcy, odniósł się do Kamieni Nieskończoności i innych, jeszcze potężniejszych broni z uniwersum.

Zgodnie z oczekiwaniami Spider-Man uratował Venoma, którego wcześniej Knull zrzucił z dachu wieżowca. Parker pomógł mu przedostać się do laboratorium Fantastycznej Czwórki, by później wraz z synem Eddiego Brocka, Dylanem, przeprowadzić rekonesans wśród bohaterów, którzy uszli z życiem (część z nich została zmieniona w symbionty - w tym Kapitan Ameryka). W końcu Pajączek przyłączył się do dyskusji, w której brali udział m.in. Profesor X, Magneto, Blade i Czarna Pantera.

Mutanci debatowali nad tym, czy ich macierzysta wyspa Krakoa powinna otworzyć granice dla wszystkich żywych istot. Z kolei T'Challa stwierdził, że nawet całość zasobów Wakandy niespecjalnie pomoże w walce z Knullem. Dlatego zaczął on zastanawiać się, czy w batalii z nim nie wykorzystać którejś z najpotężniejszych broni w całym uniwersum: Kamieni Nieskończoności, Kosmicznej Kostki lub tzw. Ultimate Nullifiera - ten ostatni jest zdolny wymazywać całe światy w mgnieniu oka, a swego czasu strach przed tą potęgą okazywał sam Galactus.

Wydaje się jednak, że największą szansą na pokonanie Knulla jest Dylan. W tym samym komiksie zdołał on własną mocą wyrwać symbionta z ciała ojca (scena sugeruje śmierć Eddiego Brocka, lecz trudno podejrzewać, aby Marvel zdecydował się na taki zabieg na tym etapie serii), po którym to zdarzeniu Reed Richards stwierdził:

Jesteś naszą tajną bronią! Nie widzisz tego? Z twoimi mocami możemy ocalić naszych przyjaciół. Możemy ocalić świat.

Przypomnijmy, że Dylan jest hybrydą symbionta i człowieka i już wcześniej przejawiał wyjątkowe zdolności radzenia sobie z rasą Venoma. Knull przyznał, że odnalezienie młodego Brocka i zniszczenie planety są głównymi celami jego inwazji.

Zobaczcie fragmenty komiksu:

King in Black #2 - plansze