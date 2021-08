Marvel - Avengers z 1. fazy MCU przejmą okładki! Wróg Doktora Strange'a potężniejszy niż Thanos

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

W komiksowym świecie Marvela rozpoczęło się wydarzenie Ostatnia Anihilacja. Przypomnijmy, że w jego ramach rozrzuceni po całym kosmosie Strażnicy Galaktyki mierzą z arcywrogiem Doktora Strange'a, Dormammu - złoczyńca jest teraz potężny jak nigdy. Już wcześniej wiedzieliśmy, że przejął on kontrolę nad jednym z Celestian, Ego, Żyjącą Planetą, jednak na tym nie koniec.

Jak ujawniają rozpoczynające event zeszyty Guardians of the Galaxy #16-17, władca Mrocznego Wymiaru dzięki opanowaniu Ego wszedł również w posiadanie cząstki Mocy Kosmicznej, tej samej, która stanowi źródło siły Galactusa. To wzmocnienie pozwala Dormammu na większą niż dotychczas kontrolę nad armią jego przybocznych, Mindless Ones. Z komiksu wynika, że jest ona tak liczna, iż pozwala na przeprowadzenie kilku zmasowanych uderzeń jednocześnie - bezmyślne potwory atakują więc zarówno macierzystą planetę Skrulli, Tronowy Świat, jak i Spartax, na którym rozwijała się cywilizacja innej ze znaczących ras kosmicznych.

Jakby tego było mało, Mindless Ones podbili również planetę Chitauri, zamieszkiwaną przez reprezentantów dawnej armii Thanosa. Przez taki obrót spraw Dormammu mógł opanować umysły członków rasy.

Spójrzcie sami (galeria zaczyna się od alternatywnych okładek do nadchodzących komiksów Marvela, na których pojawiają się Avengers w wątkach nawiązujących do 1. fazy MCU):