Marvel oczami Martina Scorsese. Zdumiewające grafiki Avengersów i Spider-Mana

fot. materiały prasowe

Co by było, gdyby jeden z najwybitniejszych reżyserów w dziejach Hollywood, zabrał się za ikoniczne historie Marvela? Jak wyglądałby świat Avengersów i Spider-Mana oczami Martina Scorsese? Choć nie mogliśmy tego doświadczyć w rzeczywistości, sztuczna inteligencja pozwala nam teraz zanurzyć się w marzeniach. Internetowi twórcy postanowili sprawdzić, co by wyszło z połączenia marvelowskiego uniwersum z okiem utytułowanego filmowca. Wygenerowane przez AI prace trafiły na popularne platformy – YouTube, Reddit oraz Instagram. Zebraliśmy grafiki i stworzyliśmy dla Was trzy specjalne zestawienia.

Zapraszamy Was do zajrzenia do naszych galerii. Odnajdziecie w nich różne spojrzenie na Avengersów oraz na kultowych bohaterów tworzących historie Spider-Mana. Wśród nich znaleźli się: Peter Parker, Ben Parker, Mary Jane, Kingpin, Doktor Octopus czy Zielony Goblin. Należy pamiętać, że to portret Marvela oczami Martina Scorsese. Spodziewajcie się zatem wizerunku najsłynniejszych aktorów, z jakimi współpracował reżyser. Jest to o tyle fascynujące, że Martin Scorsese otwarcie krytykował filmy MCU i inne komiksowe produkcje.

Jesteśmy ciekawi, co myślicie o takiej wizji na kluczowe postaci MCU. Zgadzacie się z doborem artystów? Podzielcie się swoją opinią w komentarzach.

Avengers wg Martina Scorsese – prace AI

Avengers (1979) wg Martina Scorsese – prace AI

Robert DeNiro jako Kapitan Ameryka

Spider-Man wg Martina Scorsese – prace AI