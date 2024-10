Dlaczego Marvel usunął Blade'a z kalendarza premier? Powód może być inny, niż myślicie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Dwa dni temu dowiedzieliśmy się, że Marvel zdecydował się odebrać filmowi Blade, the Vampire Slayer datę premiery. Nie jest żadną tajemnicą, że produkcja MCU zmaga się z olbrzymimi problemami realizacyjnymi - z prac nad projektem zwalniano już kilku reżyserów i scenarzystów. Fani właśnie te wspomniane wcześniej kłopoty wzięli za powód, dla którego Dom Pomysłów postanowił zastopować rozwijanie filmu. Jak się jednak teraz okazuje, przyczyna może być zupełnie inna.

Alex Perez z serwisu The Cosmic Circus donosi, że wszystko rozbija się o fakt, iż Blade niekoniecznie łączy się fabularnie z tym, na czym Marvelowi aktualnie zależy najbardziej: ekranowym poszerzaniu koncepcji multiwersum, którego kulminacją mają stać się Avengers: Doomsday i Secret Wars. Tak opisuje to dziennikarz:

Prawdziwym powodem, dla którego Blade obecnie nie powstaje, jest to, że historia jest po prostu oderwana od reszty Sagi Multiwersum. To samo dotyczy takich projektów jak Armor Wars, Nova, itd. To nie tak, że one nie będą realizowane - przesunięto je, by zrobić miejsce opowieściom nawiązującym do multiwersum.

Perez postanowił również uspokoić tych miłośników Marvela, którzy obawiają się, że zniecierpliwiony Mahershala Ali może sam zadecydować o porzuceniu roli Blade'a:

Jego postać ma dostać całą wielką historię, która będzie przewijała się w Midnight Sons i innych produkcjach rozwijających "nadnaturalną" stronę MCU. Doktor Strange 2, Wilkołak nocą, Moon Knight, To zawsze Agatha i nadchodząca Ironheart - one ledwie dotknęły lub dotkną tej tematyki. I to jest jedyna rzecz, która trzyma Alego przy MCU.

Co ciekawe, Perez twierdzi również, że Knull pojawi się w filmie Spider-Man 4 - wbrew najnowszym spekulacjom, które wykluczyły taki obrót spraw.

