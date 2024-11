Marvel ma obsesję na punkcie Gambita. Tak twierdzi Ryan Reynolds

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Channing Tatum latami walczył o możliwość zagrania Gambita w filmie opartym na komiksach Marvela. Jego solowy projekt został skasowany, gdy Disney przejął 20th Century Fox, jednak ostatecznie udało mu się wcielić w tę rolę w Deadpool & Wolverine. Kreacja została bardzo ciepło przyjęta, a według Ryana Reynoldsa producenci z Marvel Studios są wręcz zafascynowani tym występem.

Gambit w MCU

Ryan Reynolds porównuje tę sytuację do tego, co miało miejsce po wycieku testowego fragmentu Deadpoola do sieci w 2014 roku, kiedy świat oszalał na punkcie tej postaci. Właśnie ten wyciek sprawił, że Deadpool dostał swój własny film.

– Szczerze, nie wiem, co dokładnie dzieje się za zamkniętymi drzwiami podczas wewnętrznych sesji Marvela, ale wiem, że mają obsesję na punkcie tej roli i Channinga jako Gambita. Jest to sytuacja podobna do tej, którą sam przeżyłem. Gdy już pokażesz, że coś dobrze działa, to wszystko, czego naprawdę potrzebują. Czasami muszą coś zobaczyć w akcji.

Na ten moment nie wiadomo, jakie plany Marvel ma wobec Gambita. Wiadomo, że postać przeżyła wydarzenia z Deadpool & Wolverine, co sugeruje scena po napisach. Czy to doprowadzi do filmu z Gambitem? Ryan Reynolds ma taką nadzieję.