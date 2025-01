Xiaomi wprowadza na polski rynek nową serię smartfonów Redmi Note 14

fot. Xiaomi

Reklama

Xiaomi zaprezentowało nową serię smartfonów Redmi Note 14, która obejmuje pięć modeli: Redmi Note 14, Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 Pro 5G oraz Redmi Note 14 Pro+ 5G. Urządzenia zostały wyposażone w zaawansowane systemy aparatów, wspierane przez sztuczną inteligencję (AI). Wszystkie warianty otrzymały minimum 108-megapikselowy obiektyw główny (w modelach podstawowych i 5G), a Redmi Note 14 Pro może pochwalić się nawet 200 MP oraz optyczną stabilizacją obrazu (OIS) i aż 20-krotnym zoomem. Wersje Redmi Note 14 Pro 5G i Redmi Note 14 Pro+ 5G oferują cyfrowy zoom do 30x, co pozwala uchwycić każdy detal.

fot. Xiaomi

Dzięki licznym udoskonaleniom software’owym użytkownicy mogą korzystać m.in. z dynamicznych zdjęć i podwójnego wideo (jednoczesne nagrywanie z przedniej i tylnej kamery). Modele z serii Pro obsługują dodatkowo funkcje AI Image Expansion oraz AI Erase Pro – pozwalają one na łatwe rozszerzanie kadru i usuwanie niechcianych obiektów, gdy podstawowe warianty mają do dyspozycji AI Erase i AI Sky.

Odporność i wytrzymałość na co dzień

Flagowe modele z tej serii – Redmi Note 14 Pro+ 5G i Redmi Note 14 Pro 5G – wyposażono w konstrukcję All-Star Armor Structure, która zapewnia zwiększoną odporność urządzeń na uszkodzenia dzięki zastosowaniu wysokowytrzymałych materiałów oraz szkła Corning Gorilla Glass Victus 2. Pozostałe modele chroni Corning Gorilla Glass 5. Telefony otrzymały także różne klasy wodoszczelności i pyłoszczelności (od IP54 do IP68), a ekrany zoptymalizowano pod kątem wygodnego użytkowania nawet w deszczu.

fot. Xiaomi

Wydajność na długie godziny

Seria Redmi Note 14 oferuje pojemne baterie o wielkości od 5110 mAh do 5500 mAh, zachowujące do 80% pojemności po 1600 cyklach ładowania. Flagowy Redmi Note 14 Pro+ 5G wyposażono w nowy procesor Snapdragon 7s Gen 3 i 120-watowe ładowanie HyperCharge. Modele Redmi Note 14 Pro 5G oraz Redmi Note 14 5G bazują na układach MediaTek Dimensity (7300-Ultra i 7025-Ultra), a Redmi Note 14 Pro i Redmi Note 14 – na procesorach z serii MediaTek Helio (G100Ultra i G99-Ultra). Szybkie ładowanie oraz długi czas pracy to cechy wspólne wszystkich smartfonów z tej linii.

fot. Xiaomi

Nowe gadżety i elektryczny samochód Xiaomi SU7

Oprócz smartfonów Redmi Note 14, podczas premiery w Pradze zadebiutowały także słuchawki Redmi Buds 6 i Redmi Buds 6 Pro, zegarek Redmi Watch 5 oraz power banki Xiaomi 33W Power Bank 10000 i Xiaomi 165W Power Bank 10000.

fot. Xiaomi

Xiaomi zaprezentowało też swój elektryczny samochód – Xiaomi SU7 – którego produkcja w Chinach w listopadzie przekroczyła liczbę 100 000 egzemplarzy 2024 roku.

Seria Redmi Note 14: ceny i promocje

Redmi Note 14 Pro+ 5G (12+512) – 2399 PLN

Kolory: Midnight Black, Lavender Purple, Frost Blue

Do 9 lutego kupujący otrzymają bezpłatnie Xiaomi Air Fryer 6,5L.

Redmi Note 14 Pro 5G (8+256) – 1799 PLN

Kolory: Midnight Black, Lavender Purple, Coral Green

Do 9 lutego w zestawie ze słuchawkami Xiaomi OpenWear Stereo.

Redmi Note 14 Pro (8+256) – od 1499 PLN

Kolory: Midnight Black, Aurora Purple, Ocean Blue

Do 9 lutego cena promocyjna obniżona o 300 PLN.

Redmi Note 14 5G (8+256) – 1499 PLN

Kolory: Midnight Black, Lavender Purple, Coral Green

Do 9 lutego objęty cashbackiem 200 PLN.

Redmi Note 14

(8+256) – 1099 PLN (do 9 lutego cashback 200 PLN)

(6+128) – 999 PLN (do 9 lutego promocyjna cena niższa o 200 PLN)

Kolory: Midnight Black, Mist Purple, Ocean Blue

Nowe smartfony już dostępne są w oficjalnych punktach sprzedaży Xiaomi oraz w sklepach partnerów handlowych w całej Polsce.