Marvel kompletnie zmienił genezę Daredevila - i to za sprawą brata bliźniaka herosa

Fani Marvela zapewne kojarzą 4-częściową historię One More Day, która weszła na amerykański rynek w 2007 roku. To w niej Spider-Man zawarł ugodę z Mefisto, chcąc w ten sposób ocalić życie cioci May. Sęk w tym, że złoczyńca przy okazji wymazał z rzeczywistości małżeństwo Petera Parkera i Mary Jane Watson, przez co cała przeszłość bohatera uległa mniejszym lub większym zmianom. Teraz w świecie Domu Pomysłów pojawiła się kolejna opowieść o tym samym tytule; tym razem jej protagonistą jest Daredevil.

Michael "Mike" Murdock to postać stosunkowo nowa w uniwersum Marvela - do komiksów wprowadzono ją ledwie 2 lata temu. Do istnienia powołał go jeden z Inhumans, Reader, potężna postać mogąca stworzyć wszystko to, o czym przeczyta w książkach. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że Matt Murdock na samym początku swojej działalności jako Diabeł Stróż okłamywał inne osoby, mówiąc im, że ma brata bliźniaka, Mike'a, który pomaga mu w kamuflowaniu prawdziwej tożsamości. Reader postanowił więc wcielić tę koncepcję w życie.

Michaela po raz ostatni oglądaliśmy w zeszycie Daredevil #608 - Matt zadecydował o pozwoleniu mu na dalsze istnienie, a jego brat bliźniak z polecenia Kingpina dołączył do przestępczej organizacji Hood. Z komiksu Daredevil Annual #1 dowiadujemy się, że Mike wciąż dla niej pracuje, lecz sprawy przybierają nieoczekiwany obrót, gdy odkrywa on, że Parker Robbins wszedł w posiadanie Kamienia Norn, potężnego, pochodzącego z Asgardu artefaktu, mogącego zmieniać rzeczywistość.

Teoretycznie Mike ma tyle samo lat co Matt, jednak w praktyce nie posiada on żadnych wspomnień. To dlatego postanowił on wykraść Kamień Norn, by za jego pomocą przeobrazić własną historię. Rzecz w tym, że przy okazji zupełnie zmienił genezę samego Daredevila.

Później dowiadujemy się więc, że Matt dorastał w rodzinie, w skład której wchodził nie tylko jego ojciec, ale i właśnie Mike - obaj zostali porzuceni przez matkę. Co prawda Daredevil w nowej genezie także uległ wypadkowi, którego następstwem stała się utrata wzroku, by następnie pójść na studia prawnicze, jednak przed tymi wydarzeniami ostatni bokserski pojedynek swojego ojca oglądał siedząc zaraz obok Mike'a. Gdy obaj bracia dojrzewali, w ich otoczeniu coraz częściej pojawiali się przestępcy, z którymi brat bliźniak Diabła Stróża zaczął prowadzić interesy.

Nie jest na razie jasne, w jaki sposób ta sytuacja rodzinna wpłynęła na przemianę Matta w Daredevila. Wiemy jednak, że w chwili obecnej kompletnie nie zdaje on sobie sprawy z tego, co zrobił jego brat.

