Marvel - Dark Ages nadeszły! Śmierć 3 herosów, genialna zbroja Iron Mana i złoczyńca, jakiego nie było

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel/cbr.com

Marvel wypuścił na amerykańskim rynku pierwszy zeszyt wydarzenia Dark Ages. Powiedzieć, że działo w nim się wiele, to właściwie nic nie powiedzieć. Przypomnijmy, że akcja eventu została osadzona w alternatywnej rzeczywistości, w której doszło do globalnego wyłączenia prądu. Teraz wiemy już, co do tego doprowadziło - za takim obrotem spraw stoi główny złoczyńca opowieści, Unmaker.

Obserwator, którego inną wersję możemy obecnie oglądać w serialu What If... ?, wyjawił Avengers i innym herosom prawdziwy cel doglądania Ziemi. Uatu opowiedział historię potężnej istoty, która powstała przed miliardami lat jako ogromna, żyjąca maszyna, mająca pożerać kolejne zagrażające kosmosowi czarne dziury. Ilość wchłoniętej przez nią energii negatywnej była jednak tak duża, że później zaczęła ona niszczyć kolejne części wszechświata. Wtedy zainterweniował Living Tribunal, uznawany za drugą najpotężniejszą po One Above All postać multiwersum Marvela.

Podczas powstawania Ziemi Living Tribunal uwięził Unmakera w jądrze planety. Po miliardach lat złoczyńca zdołał się ostatecznie przebudzić, pragnąc sprowadzić zagładę na wszystko, co napotyka na swojej drodze. Ostrzeżenie ze strony Obserwatora sprawiło, że ziemscy herosi zwarli swoje szeregi i ruszyli do boju z antagonistą. W skład grupy uderzeniowej weszli Vision, Stwór, Sue Storm, Doktor Strange i Scarlet Witch.

W trakcie batalii aż 3 z wyżej wymienionych postaci zginęły. Ben Grimm aka Stwór został spalony żywcem, Wanda zdematerializowana na oczach Visiona, a Najwyższy Mag przebity jedną z mechanicznych macek Unmakera. Tuż przed swoją śmiercią Strange przyzwał portal, który ocalił Sue Storm - posunięcie to wraz z potężnym rozbłyskiem energii wywołanym przez złoczyńcę doprowadziło jednak do całkowitego wyłączenia elektryczności.

Unmaker został powstrzymany, lecz nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Scenarzysta Tom Taylor zabiera czytelników 7 lat w przyszłość, pokazując świat, w którym Iron Man korzysta z genialnej na poziomie funkcjonowania zbroi - strój nie wykorzystuje żadnej energii elektrycznej, a rozpędzają go jedynie podmuchy ognia i dymu.

Na tym jednak nie koniec. W jednej z ostatnich sekwencji widzimy, że na wyłączeniu elektryczności zyskał Apocalypse, dążący do zwiększenia swojej mocy. Zebrał on wokół siebie grupę złożoną m.in. z innych wersji Beasta, Reeda Richardsa i najprawdopodobniej Hulka - zamiary drużyny nie są znane, lecz kontekst sytuacji wyraźnie sugeruje, że okażą się oni złoczyńcami.

Oto plansze z komiksu:

Dark Ages #1 - plansze