Marvel podsuwa trop w kwestii złoczyńcy filmu Doktor Strange 2? Wraca wszechpotężny byt

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

W ostatnim czasie widać coraz większą synergię pomiędzy wydarzeniami pokazywanymi w komiksach Marvela a przyszłością MCU - dzieje się tak od momentu, gdy prezes Marvel Studios, Kevin Feige, został dyrektorem kreatywnym całego Domu Pomysłów. Nie jest więc wykluczone, że zeszyt Savage Avengers #22 może przygotowywać czytelników na pojawienie się w filmie Doctor Strange in the Multiverse of Madness Shumy-Goratha - tego typu spekulacje pojawiały się w sieci już wcześniej.

Shuma-Gorath zadebiutował w powieściach graficznych w 1973 roku jako przeciwnik Najwyższego Maga - inspiracją dla stworzenia tej postaci była zarówno mitologia Wielkich Przedwiecznych, jak i dzieła Roberta E. Howarda poświęcone Conanowi. Wszechpotężny złoczyńca funkcjonuje poza czasem, przestrzenią i wszelkimi wymiarami, nieustannie dążąc do podbicia multiwersum i zaprowadzenia w nim chaosu.

W zeszycie Savage Avengers #22 Conan i Johnny Blaze aka Ghost Rider przenieśli się w czasie do ery hyboryjskiej, gdzie napotkali ówczesnego Ducha Zemsty. Później jednak bohaterowie nieoczekiwanie znów zostali przetransportowani - tym razem do dalekiej przyszłości i rzeczywistości przypominającej Dziki Zachód. Barbarzyńca zaczął podejrzewać, że za tymi zdarzeniami stoi jego odwieczny wróg, niezwykle potężny i obdarzony magicznymi zdolnościami Kulan Gath.

W finałowej sekwencji Conan trafia ostatecznie do Sanctum Sanctorum, gdzie widzi Doktora Strange'a rozmawiającego właśnie z Shumą-Gorathem. Wiele wskazuje na to, że mistyczny potwór szuka u Najwyższego Maga pomocy przed nadchodzącą batalią z Kulanem Gathem. Jeśli te przypuszczenia się potwierdzą, zmianie ulegnie rola, jaką w całym uniwersum pełni Shuma-Gorath.