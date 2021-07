Spider-Man idzie na zatracenie - złoczyńcy ruszyli! "Masz wielką moc. I jesteś odpowiedzialny"

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Serwis Comic Book Resources zaprezentował na swojej stronie plansze promujące zeszyt Amazing Spider-Man #71, kolejną odsłonę wydarzenia Sinister War - przypomnijmy, że w jego trakcie Pajączek mierzy się z aż 34 złoczyńcami podzielonymi na 6 osobnych grup (pełną listę łotrów odnajdziecie w tym miejscu).

W komiksie Sinister War #1 Peter Parker wybrał się z Mary Jane Watson na randkę do kina, gdzie para miała obejrzeć najnowszy film wyreżyserowany przez Quentina Becka aka Mysterio. Rzecz w tym, że to właśnie w tym miejscu doszło do pierwszego starcia drużyn antagonistów: prowadzonej przez Doktora Octopusa Sinister Six i dowodzonej przez Vulture'a Savage Six. Co ciekawe, pomocną dłoń w kierunku Petera i Mary Jane wyciągnął sam Mysterio, który stanął w ich obronie.

Zapowiedź Amazing Spider-Man #71 wyjawia jednak, że bitwa znajdzie swój ciąg dalszy: protagonista będzie musiał zmierzyć się m.in. z Kravenem Łowcą, Electro, Lizardem i Sandmanem. Narrator Kindred odwoła się z kolei w swoich słowach do słynnego powiedzenia Pajączka "Z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność":

Ja nie miewam snów, Pete. Już nie. Gdybym jednak je miał, zobaczyłbym właśnie to: koniec. Oczywiście, będziesz walczył. Próbował go powstrzymać. Starał się unieść ciężar, który jest nie do uniesienia. Jesteśmy jednak w piekle, które sam stworzyłeś. Żyjąc konsekwencjami wyborów, które podjąłeś. Cierpiąc z ich powodu. Wołając o pomoc, konając w twoich ramionach. Masz wielką moc, stary druhu. Nie miej jednak złudzeń: jesteś odpowiedzialny...

Oto plansze promocyjne:

Amazing Spider-Man #71 - plansze

Zobacz także: Spoilery Spoilery

Zeszyt Amazing Spider-Man #71 zadebiutuje w USA 28 lipca.