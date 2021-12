Marvel ma nowego Najwyższego Maga! Następczyni Doktora Strange'a część z Was nie zna

Marvel

Marvel ostatecznie zdradził, kto przejmie tytuł Najwyższego Maga po Doktorze Strange'u - przypomnijmy, że ten ostatni został zabity w premierowym zeszycie wciąż wydawanego wydarzenia The Death of Doctor Strange. Do zmiany na tym polu dojdzie w przyszłorocznej serii Strange, za którą będą odpowiadać scenarzysta Jed MacKay i rysownik Marcelo Ferreira. I tak nową Najwyższą Czarodziejką (tudzież Maginią) uniwersum zostanie Clea.

Clea Strange to wielka miłość Stephena i jego późniejsza żona, która pomagała herosowi w walce ze swoim wujem, Dormammu. Z czasem zamieszkała razem z obiektem westchnień w Nowym Jorku, a jej partner szkolił ją w sztukach mistycznych. Bohaterka koniec końców wróciła do swojego macierzystego Mrocznego Wymiaru, stając się jedną z najpotężniejszych czarownic w uniwersum Marvela.

Strange #1 - okładka

Zgodnie z oficjalnym opisem fabuły w cyklu Strange Clea będzie robić wszystko, aby przywrócić do życia zmarłego superbohatera. Na jej drodze stanie szereg nieznanych do tej pory, magicznych zagrożeń: członkowie gangu o nazwie Blasphemy Syndicate, nieumarłe super-potwory i nowy, potężny złoczyńca korzystający z przydomka Harvestman.

Zobacz także: Spoilery Spoilery

Zeszyt Strange #1 zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych 1 marca 2022 roku.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze