Hulk będzie rozrywać ciała w alternatywnych światach. Bruce Banner... śpi

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Do sieci trafiły grafiki promujące zeszyt Hulk #2, kolejną odsłonę nowej serii ze scenariuszem Donny'ego Catesa i rysunkami Ryana Ottleya. Przypomnijmy, że w historii tej protagonista pozostaje pod totalną kontrolą Bruce'a Bannera, korzystając również z biomechanicznej i wzmacniającej jego moc zbroi. Wygląda na to, że działania Zielonego Goliata będą znacznie brutalniejsze, niż ktokolwiek mógł przypuszczać.

Zapowiedź komiksu ujawnia, że po rozprawieniu się z Iron Manem w zbroi Hulkbustera Hulk wyruszy w podróż po multiwersum, trafiając ostatecznie do jednego z wymiarów kieszonkowych. To tu spotka członków grupy Alternate Universe Timeline Hazard Operations Response & Intervention Team, którzy poinstruują przybysza, że przebywa on w miejscu nieprzeznaczonym dla śmiertelników.

Problem polega na tym, że słowa te zupełnie rozwścieczą Zielonego Goliata, który w przypływie gniewu w niezwykle okrutny sposób zabije przeciwników, rozrywając ich ciała. Śpiący w tym czasie Bruce Banner koniec końców odzyska kontrolę nad Hulkiem, jednak stanie się to już po zamordowaniu przedstawicieli międzywymiarowej straży.

Hulk #2 - plansze

Zeszyt Hulk #2 ukaże się w USA 15 grudnia.

